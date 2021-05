Delmenhorst. Hakan Cengiz will mit dem SV Baris Delmenhorst für Disziplin, Fairness und Spaß am Fußball stehen. Vorgänger Önder Caki hat jedoch große Fußstapfen hinterlassen.

Corona hat auch an den lebhaftesten Orten ungewollten Frieden einkehren lassen, in der Delmenhorster Lerchenstraße findet man ein gutes Beispiel dafür. Dort, auf einem der lebhaftesten Sportplätze der Fußball-Bezirksliga, spielt normalerweise der SV Baris, der vorne wie hinten für beste Unterhaltung bekannt ist. Momentan sorgt dort nur das norddeutsche Wetter für Spektakel, wenn ab und zu mal schwere Äste von den Bäumen am Spielfeldrand heruntergeweht werden.

Wenigstens Hakan Cengiz sah am Freitag so aus, als würde er die viel zu vertraute Ruhe ein wenig genießen; er saß mit seinem Kaffee auf der Terrasse des Vereinsheims und plauderte über Fußball, was für Zuhörer in der Regel ein Vergnügen ist. Der ehemalige Profi wurde als neuer Baris-Trainer vorgestellt, womit dem Verein durchaus ein Coup gelungen ist. Cengiz ist einer der klangvollsten Namen im Delmenhorster Fußball, nicht nur, weil er für den SV Atlas in der damals drittklassigen Regionalliga 1996 Torschützenkönig geworden war. „Einen Mann mit einer solchen Vita zu haben, macht uns stolz“, sagt Teammanager Baris Caki. Cengiz soll vorerst für zwei Jahre bleiben.

Önder Caki Doppel-Aufsteiger und Stadtauswahl-Coach

Wenn man so will, beerbt damit eine Legende die andere, denn Cengiz-Vorgänger Önder Caki hat sich diesen Status zumindest in der Baris-Historie verdient. Er ist dabei, seitdem der Club vor 39 Jahren gegründet wurde. Er war an den beiden größten Erfolgen maßgeblich beteiligt: 2004 wurde er mit Baris als Spieler Kreisliga-Meister, 2017 als Trainer. Seitdem hat er die Mannschaft trotz aller Unkenrufe auf Bezirksebene etabliert, unter den Bezirksligisten war er der dienstälteste Coach.

Nicht umsonst gehörte er zum Trainertrio der Delmenhorster Stadtauswahl, die gegen Werder Bremen und den FC St. Pauli spielen durfte. Nach acht Jahren auf der Bank gibt er sein Amt nun ab. „Dann hat er Zeit, wieder selbst zu spielen“, scherzte Vorstandsmitglied Deniz Bastürk.

Auch Cengiz würdigte Cakis herausragende Arbeit, er habe „diese junge Mannschaft nicht nur in der Bezirksliga gehalten, sondern stetig verbessert“, sagte der neue Coach. Was seine ohnehin von der Pandemie erschwerte Aufgabe nicht leichter macht. Ziele wolle er wegen der Gesamtsituation auch noch gar nicht formulieren: „Die Jungs müssen erst einmal auf den Platz und wieder sehen, wie viel Spaß Fußball macht, bevor wir darüber reden können, welchen Platz wir erreichen wollen.“ Baris war in Abbruch-Saison 2020/21 Siebter der Neuner-Staffel B.

Hakan Cengiz einst für 150.000 Mark nach Frankfurt

Dass Cengiz ehrgeizig ist, ist längst bekannt. Er ist eines der Gesichter der großen Atlas-Zeit, seine 21 Tore bescherten den Delmenhorstern 1996 den Klassenerhalt in der dritthöchsten Klasse. Ein Jahr später traf er für den VfL Herzlake sogar 28 Mal, ehe Eintracht Frankfurt ihn für 150.000 Mark holte. Für die Hessen spielte er elf Partien in der 2. Bundesliga, in der Winterpause der Saison, an deren Ende Frankfurt in die 1. Liga zurückkehrte, wechselte er zu Waldhof Mannheim. Für Kickers Emden, den SV Wilhelmshaven und den VfB Oldenburg spielte er auch, ehe er 2013 noch einmal für den neu gegründeten SV Atlas in der 1. Kreisklasse neun Tore erzielte. Er traf dabei im Schnitt alle 70 Minuten. Da war er schon 45 Jahre alt.

Als Trainer allerdings fehlt ihm – obwohl er die A-Lizenz hat – die höherklassige Erfahrung. Seine Herrenteams, zweimal RW Hürriyet, der FC Medya Oldenburg und der TuS Varel, spielten alle in der Kreisliga – mit einer Ausnahme. 2007 stieg Cengiz mit Hürriyet als Spielertrainer zum ersten und einzigen Mal in die Bezirksliga auf, wo er auch den Klassenerhalt schaffte.

SV Baris soll auch in Fairnesstabelle weiter nach oben

Dass er auch für Baris spielt, ist unwahrscheinlich, auch wenn Cengiz für seine 53 Jahre in Topform ist. Mit der Ü40 von BW Bümmerstede wurde er mehrfach Landesmeister, außerdem sah man ihn beim Oldieturnier in der Oldenburger EWE-Arena für den VfB unter anderem gegen die Legenden des HSV, von Werder und Bayer Leverkusen spielen und treffen. Doch in Delmenhorst will er nur noch Trainer sein und die Lehren verbreiten, die er in all den Jahren gesammelt hat. „Ich habe als Trainer schon viele Fehler gemacht“, sagt er. „Ich wollte immer zu viel. Disziplin ist mir immer noch sehr wichtig, aber ich bin lockerer geworden. Job und Studium sind für die Spieler zurecht wichtiger. Man muss nur drüber sprechen.“

Beim Thema Disziplin übt er leise Kritik an seinem neuen Club, der in seinen vier Bezirksliga-Jahren zweimal Letzter, einmal Vorletzter und einmal Drittletzter des Fairness-Rankings wurde. Kein Verein kassierte in dieser Zeit mehr Platzverweise und mehr Gelbe Karten als Baris. „Wenn ich mir diese Tabelle anschaue, sehe ich, was wir besser machen müssen“, sagt Cengiz. „Fairness und Respekt müssen dazu gehören. Dafür stehe ich, das ist man aber auch diesem Verein schuldig.“ Auch in der Kategorie Spektakel darf es für Cengiz gern etwas weniger sein. „Ich gewinne auch gern 5:4, aber man muss hinten stabil sein.“ Aber die Spielidee könne er ohnehin erst entwickeln, „wenn der Kader steht und wir uns auf dem Platz sehen können“.