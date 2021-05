Die Fußballabteilung des Delmenhorster TB möchte gut vorbereitet in die Saison 2021/22 gehen und richtet daher ihre Teams neu aus (Symbolbild).

Jan von Holt

Delmenhorst. Ein Facebook-Post des Delmenhorster TB sorgt auf den ersten Blick für Verwirrung. Fußball-Abteilungsleiter Hamid Mehrdadi klärt auf: Es kommt zu Veränderungen im Club.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als gingen dem Delmenhorster TB in der Corona-Pandemie die Spieler aus. In einem Facebook-Aufruf sucht der Verein „aktive, erfahrene und junge Kicker“ für die Herrenmannschaften – und zwar für alle vier