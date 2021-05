Thomas Schaaf wird den SV Werder Bremen zum Heimsieg führen

Kann den SV Werder vor dem Abstieg retten: Thomas Schaaf. Das glaubt der Ex-Profi Hans-Jürgen Gundelach, Kolumnist dieser Zeitung.

dpa/Moritz Frankenberg

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, die Verantwortlichen des SV Werder haben also doch noch auf die bittere Serie ihrer Bundesliga-Mannschaft reagiert. Dass sie Florian Kohfeldt entlassen und Thomas Schaaf als seinen Nachfolger auf Zeit geholt haben, war das Best