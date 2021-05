Delmenhorster Fußballer Kaan Er rückt in Werder Bremens U23 auf

Platz 11 des Bremer Weserstadions wird die sportliche Heimat des Delmenhorster Fußballers Kaan Er. Der 18-Jährige rückt in die U23 von Werder Bremen auf.

imago images/Gabor Krieg

Delmenhorst/Bremen. Seit 2012 ist der Delmenhorster Fußballer Kaan Er bei Werder Bremen. Der 18-Jährige rückt nun in die U23 auf – und trifft in der Fußball-Regionalliga Nord unter anderem auf den SV Atlas Delmenhorst.

Kaan Er ist eines der vielversprechendsten Talente in der U19 von Werder Bremen, nun geht der Delmenhorster den nächsten Schritt. Er unterschrieb einen Anschlussvertrag bei den Bremern und soll künftig in der U23 auflaufen, die in der Regio