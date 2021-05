Hält den Trainingsbetrieb beim Fußball-Kreisligisten VfR Wardenburg auch in der aktuellen Spielpause aufrecht: Trainer Sören Heeren.

Rolf Tobis

Wardenburg. Der Fußball-Kreisligist VfR Wardenburg hat einen jahrzehntealten Traum. Bei der Erfüllung in der Saison 2021/22 sollen drei Neuzugänge helfen.

Füße hochlegen, hier und da mal ein kleiner Plausch per Videokonferenz und ganz locker abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Die Vermutung, dass es in der aktuellen Spielpause bei einigen Fußballvereinen so aussehen könnte, liegt n