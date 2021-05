Voll konzentriert: Janna Köhrmann (hier während der DM 2019 in Kellinghusen) ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Bundesliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV.

Rouven Schönwandt

Ahlhorn. Die Faustball-Rekordnationalspielerin Janna Köhrmann möchte sich mit dem Ahlhorner SV für die Faustball-DM 2021 in Brettorf qualifizieren. Auf der Anlage des TVB war sie schon 2004 erfolgreich.

Eigentlich wird es am 27. und 28. August so sein wie immer. „Seitdem ich denken kann, verbringe ich meine Wochenenden beim Faustball“, erzählt Janna Köhrmann. Das gilt auch für diese beiden Tage, an denen sie sich deshalb zum größten Teil a