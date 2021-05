Canel Günal vom JC Bushido Delmenhorst (links) hat das Bundesranglistenturnier der Boxer in Lindow gewonnen.

Holger Stitz/Niedersächsischer Boxsport Verband

Delmenhorst/Lindow. Der Boxer Canel Günal vom JC Bushido Delmenhorst hat das U17-Ranglistenturnier in Lindow gewonnen. Er darf auf die Teilnahme an der Europameisterschaft hoffen.

So leicht kommt Leonid Jankilewitsch wahrlich nicht ins Schwärmen. Der erfahrene Box-Coach des JC Bushido Delmenhorst hat einfach schon viel zu viele Höhen und Tiefen in seiner Sportart erlebt. Doch das, was der von ihm betreute Canel Günal