Kreissportbund Landkreis Oldenburg bietet App zur Kontaktverfolgung an

Erfolgreiche Teamarbeit in Corona-Zeiten: Vertreter des Kreissportbundes Oldenburg, des Landkreises, von Sportvereinen sowie Förderer und Entwickler greifen den lokalen Clubs mit ihrer App unter die Arme.

Jan von Holt

Wildeshausen. Eine digitale Anwendung des Kreissportbundes Landkreis Oldenburg soll der Zettelwirtschaft bei der Kontaktnachverfolgung in Corona-Zeiten ein Ende bereiten. Die App ist nicht nur für Sportvereine interessant.

Kontaktformulare und Kugelschreiber bereitlegen, jeden Gast und Besucher sich eintragen lassen, benutzte Stifte separieren, desinfizieren und wieder einsortieren. So ähnlich dürfte es in den letzten Monaten in vielen gesellschaftlichen Einr