Saisonstart für Basketballer des Delmenhorster TV so spät wie noch nie

Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV um Marco Feo Ziemann (am Ball) kehren erst im Oktober in den Spielbetrieb zurück.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Niedersächsische Basketball-Verband plant den Auftakt der neuen Saison erstmals erst im Oktober. Für die Spielzeit 2021/22 will der Delmenhorster TV wieder drei Männerteams melden.

Dass Basketball ein körperloser Sport ist, ist ein Mythos, der vermutlich nie der Realität entsprach – leider, wie die Basketballer in Corona-Zeiten sagen könnten. In der Diskussion darüber, welche Sportarten zuerst wieder erlaubt werden so