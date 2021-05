Musa Karli (links) feierte für den SV Atlas Delmenhorst mit dem Vorsitzenden Manfred Engelbart 2019 den Sieg im Fußball-Niedersachsenpokal. Es war nicht der einzige gemeinsame Erfolg.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Mit Musa Karli verliert Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst eine Identifikationsfigur. Er hat den Verein geprägt wie kaum ein anderer Spieler, was nicht nur die Zahlen zeigen.

Wenn man Musa Karlis Bedeutung für den SV Atlas erklären will (und umgekehrt), weiß man gar nicht, wo man anfangen soll – vielleicht am besten am Ende. An dem Tag, an dem er dem Fußball-Regionalligisten seinen Abschied verkündete, „da