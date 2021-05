SV Atlas Delmenhorst nach letztem Testkick in der „Sommerpause“

Die Spieler des SV Atlas Delmenhorst um (von rechts) Rico Sygo, Nick Köster, Kristian Taag, Oliver Rauh, Philipp Eggersglüß und Mattia Trianni haben erst einmal einige Wochen frei.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst hat seine Spieler in eine Pause mit ungewissem Ende entlassen. Zum Abschied präsentierten sich in einem Testspiel gegen den SC Paderborn II noch etliche Gastspieler, darunter ein Delmenhorster von einem Ligarivalen. Drei Neuzugänge werden in Kürze bekannt gegeben.

Der SV Atlas hatte in den vergangenen Monaten ein ähnliches Problem wie viele Großfamilien aus verschiedenen Haushalten: Man hat sich einfach zu selten gesehen. Die Delmenhorster Regionalliga-Fußballer durften zwar seit Februar wieder train