Hat für den 17. Mai zur Jahreshauptversammlung eingeladen: der Vorstand des TV Jahn Delmenhorst (Archivfoto).

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Uwe Raß tritt nicht wieder als Vorsitzender des TV Jahn an. Geschäftsführer Jochem Flege bewirbt sich um die Nachfolge.

Am Montag, 17. Mai, beginnt um 20 Uhr in der Halle am Blücherweg die Jahreshauptversammlung seines Clubs. Dann wird er nochmals zu den Protagonisten gehören: Uwe Raß, der seit 20 Jahren an der Spitze des Delmenhorster Großvereins TV Jahn st