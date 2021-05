Unter den Sitzplätzen vor der Haupttribüne im Delmenhorster Stadion wurde der Boden erneuert.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst hat den Boden unter den Zusatztribünen im Stadion erneuert. Warum, erklärt der Vorsitzende Manfred Engelbart.

Im Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst sind in den vergangenen Wochen Bauarbeiter im Einsatz gewesen. Sie haben bis zum Landespokalspiel des SV Atlas gegen den SV Meppen (0:3) unter den Zusatztribünen nachgearbeitet, di