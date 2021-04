SV Atlas Delmenhorst will gegen SV Meppen frech und mutig aufspielen

Ist mit seinem Team klarer Außenseiter: Key Riebau, Trainer des SV Atlas Delmenhorst. Der Regionalligist trifft im Landespokal auf das Drittliga-Team des SV Meppen.

imago images/Joachim Sielski

Delmenhorst. An diesem Freitag empfängt der SV Atlas Delmenhorst im Landespokal den SV Meppen. Das sagen SVA-Trainer Key Riebau und SVM-Coach Rico Schmitt über die Partie.

Sechs Monate und 19 Tage – so viel Zeit wird an diesem Freitag zwischen dem siebten und dem achten Pflichtspiel der Fußballer des SV Atlas in der Saison 2020/21 vergangen sein. Diese achte Partie, die um 16.30 Uhr beginnt, ist der erst