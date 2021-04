Hat Spaß an seiner Arbeit: der Wildeshauser Jonas Brandt. Er ist Bundesfreiwilligendienstleistender der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land.

Sönke Spille/Kreissportbund Landkreis Oldenburg

Sandkrug. Der Wildeshauser Jonas Brandt engagiert sich freiwillig zwölf Monate lang in der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land. Er erklärt, warum er das jedem empfehlen kann.

Seit neun Monaten ist Jonas Brandt als Bundesfreiwilligendienstleistender der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land aktiv. In einer Zeit, in der der Sportbetrieb in den Vereinen von der Corona-Pandemie weitgehend ausgebremst worden ist. Tr