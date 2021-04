Dimitrios Ferfelis erzielte das Tor für den SV Atlas Delmenhorst bei der Niederlage beim SSV Jeddeloh.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Im letzten Test vor dem Niedersachsenpokal-Viertelfinale gegen den SV Meppen muss sich Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst beim SSV Jeddeloh geschlagen geben.

Key Riebau kannte sich von allen im Delmenhorster Tross wohl am besten am Ort des Geschehens aus. Der Coach des SV Atlas war mit dem Fußball-Regionalligisten am Sonntag zum zweiten Freundschaftsspiel nach der halbjährigen Zwangspause beim S