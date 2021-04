Wie der TSV Ganderkesee auf die Bezirksebene zurückkehren will

Wollen den TSV Ganderkesee wieder in die Bezirksliga führen: Timo Obal (links) als Cheftrainer der Kreisliga-Mannschaft und Fußball-Abteilungsleiter Andreas Heldner.

Heldner

Ganderkesee. Die Fußball-Abteilung des TSV Ganderkesee will zu alter Stärke zurück. Dafür werkelt der Club derzeit an und auf vielen Baustellen.

„Ziel ist, auf Bezirksebene zurückzukehren.“ Da ist man sich in der Fußball-Abteilung des TSV Ganderkesee einig. So formuliert es der neue Trainer, Timo Obal. Und aus dem Mund von Abteilungsleiter Andreas Heldner klingt das so: „In die