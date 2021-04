Lea Sophie Baechler vom Delmenhorster Schwimmverein war beim ersten echten Wettkampf des Jahres in erstaunlich guter Form.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Lea Sophie Baechler vom Delmenhorster Schwimmverein gelingen bei den LSN-Open für Landes- und Bundeskaderathleten ein Sieg und drei Bestzeiten. Über 50 Meter Schmetterling waren nur drei Delmenhorsterinnen jemals schneller.

Lea Sophie Baechler wird sich schon etwas privilegiert gefühlt haben am vergangenen Wochenende, sie durfte nämlich ihren Sport ausüben, was für eine Schwimmerin im Corona-Jahr 2021 so wenig selbstverständlich ist wie vielleicht noch nie. Da