Der Tennisverein Bookholzberg um (von links) Tobias Ihde, den Vorsitzenden Manfred Künzel, Martin Tietze, Marco Reuschler und Maurice Kulawiak hat seine Anlage am Ammerweg in Form gebracht und direkt die Freiluft-Saison eröffnet.

Rolf Tobis

Bookholzberg. Eine Woche vor dem bundesweiten Start der Tennis-Freiluftsaison hat der TV Bookholzberg seine eigene schon eröffnet. Der einstmals kleine Tennisverein wird dank Corona immer größer und glaubt inzwischen nicht mehr an ein Kurzzeit-Phänomen. Schon jetzt ist etwas gelungen, das es seit 14 Jahren nicht mehr gab.

Der Deutsche Tennis Bund hatte sich das so schön vorgestellt, so schön einheitlich vor allem. Jedes Jahr, wenn das Wetter wieder besser wird und die Spieler ihre Filzkugeln wieder an der frischen Luft bearbeiten wollen, ruft der Dachverband