Sind gut ins Olympia-Jahr 2021 gestartet: Sandra Auffarth und Viamant du Matz (hier während der DM 2020 in Luhmühlen). Die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee belegte mit dem Wallach in Radolfzell den achten Platz.

imago images/Stefan Lafrentz

Ganderkesee. Die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) hat sich über einen gelungenen Start in die Saison 2021 gefreut. In Radolfzell sattelten auch zwei Vereinskameraden ihre Pferde.

Sandra Auffarth freute sich über den gelungenen Start in die Saison 2021. „Alle vier haben es echt super gemacht“, lobte sie die Pferde Viamant du Matz, Let's Dance, Phantom of the Opera und Rosveel, mit denen sie in einer kurzen Drei-