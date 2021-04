Meike Hautz und die Damen 60 des Huder TV sollen am 29. Mai in die Tennis-Punktspiele starten.

Rolf Tobis

Hude. Das Damen-60-Tennisteam des Huder TV um Elvira Precht präsentiert sich in unveränderter Besetzung und soll am 29. Mai in die Sommer-Punktspiele starten.

Unter den insgesamt 43 Mannschaften, die hoffen, für die hiesigen Tennisvereine während der Sommersaison 2021 in Punktspielen an den Start gehen zu können, befindet sich ein Team, das herausragt. Die Rede ist von den Damen 60 des Huder TV,