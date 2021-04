Delmenhorst. Sven Apostel bleibtTrainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst. Er hat die personellen Planungen für die Saison 2021/22 aufgenommen.

„Wir sitzen es aus“, betont Isa Tezel, der bei den Fußballern des SV Tur Abdin Delmenhorst mit Mathias Demir die sportliche Leitung bildet. Der Funktionär bezieht diese Aussage auf die Tatsache, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch den Bezirksligisten zu einer langen Pause zwingen. Training steht nicht auf dem Programm. „Das Problem ist doch, dass wir kein Ziel haben“, sagt Tezel. „Wann es weiter geht, steht in den Sternen.“ Gleichwohl beschäftigen sich die Verantwortlichen mit der nächsten Spielzeit 2021/22. Die personellen Planungen laufen. In diesem Zusammenhang gibt Tezel bekannt, dass Sven Apostel weiterhin als Cheftrainer fungiert. Er kann für sich in Anspruch nehmen, dass unter seine Regie kein Punktspiel verloren ging.

Sieg in Heidkrug

Tur Abdin startete mit Coach Andree Höttges und einem 0:4 beim Delmenhorster Nachbarn SV Baris in die mittlerweile abgebrochene Saison 2020/21. Es folgte die Trennung, die beide Seiten als „einvernehmlich“ bezeichneten. Hinsichtlich der sportlichen Ausrichtung habe es verschiedene Ansichten gegeben, hieß es. Sven Apostel, der bei vielen Vereinen Erfahrungen sammelte, trat die Nachfolge an. Zum Einstand schenkte ihm seine Mannschaft, Mitglied der neun Teams umfassenden Gruppe B der Bezirksliga, ein 1:1 gegen den Tabellenzweiten GVO Oldenburg. Es folgte ein weiteres 1:1 bei BW Bümmerstede. Den ersten Sieg verbuchten die Düsternorter mit dem 1:0 beim Spitzenreiter TuS Heidkrug, wobei Justin Lentz in der 59. Minute das „Tor des Tages“ gelang. Mit dieser vierten Begegnung, die am 24. September und damit vor fast sieben Monaten auf dem Programm stand, absolvierte der SVT seinen letzten Punktspiel-Auftritt. Mit fünf Zählern und 3:6 Toren belegt die Elf den sechsten Platz.

Aus im Pokal

„Zwischenzeitlich hieß es, dass es wieder los geht und wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt, aber dann ging es doch nicht weiter“, blickt Tezel zurück. Die Fortsetzung der Saison hätte keinen Sinn gemacht, denn: „Alle Spieler sind unfit und bräuchten eine lange Vorbereitung“. An Testspiele oder Turniere in der Spielzeit 2020/21, die im Gespräch sind beziehungsweise waren, glaubt er nicht. Pokalspiele, fügt er hinzu, könnten eventuell in Form von Elfmeterschießen ausgetragen werden. Aus diesem Wettbewerb verabschiedete sich Tur Abdin in der zweiten Runde am 30. September auf der Anlage des Delmenhorster BV mit einem 2:5 gegen den FC Hude.

Die Personalplanungen, so Tezel, seien „voll im Gange“. Zugänge werde es geben, kündigt er an, aber Namen könne er noch nicht nennen. Mit Abgängen rechne er nicht. Keiner der Spieler habe sich dahingehend geäußert. Er denke nicht, dass jemand aufgrund der Corona-Pause den Kader verlasse und kürzer trete oder aufhöre. „Wir haben viele junge Spieler – und die denken nicht ans Aufhören“, sagt Isa Tezel.