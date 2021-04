Die Saison in der Regionalliga Nord, in der auch der TV Jahn Delmenhorst (weiße Trikots) antritt, steht vor dem Abbruch.

Delmenhorst. Die Saison 2020/21 der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen, in der unter anderem der TV Jahn Delmenhorst antritt, soll annulliert werden. Der Spielausschuss erklärt, warum er dieses Vorgehen empfiehlt.

Das von Günter Distelrath angeführte Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes entscheidet endgültig darüber, in welcher Form die Saison 2020/21 in der Regionalliga Nord der Frauen in die Annalen Einzug hält. Alles deutet auf eine Annu