Wissen, was sie aneinander haben: (von links) Scout Benjamin Rabe, Sportchef Bastian Fuhrken und Trainer Key Riebau vom SV Atlas Delmenhorst.

Nico Nadig

Delmenhorst. Mit Benjamin Rabe hat einer der wichtigsten Köpfe aus dem Hintergrund seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst verlängert. Sein Anteil am Erfolg ist nicht nur durch schlaue Tranfers enorm.

Als Fußballer des SV Atlas kann man schon neidisch werden auf Benjamin Rabe – kein Spieler wird ja intern so oft gelobt wie der 37-jährige Scout und Spielanalyst des Regionalligisten, der sich in seinen anderthalb Jahren in Delmenhorst