Hat den SV Atlas Delmenhorst verlassen: Stürmer Samuel Adeniran (am Ball).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Offensivkraft Samuel Adeniran hat den Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst verlassen. Er unterschrieb einen Vertrag bei einem US-amerikanischen Zweitligisten.

Samuel Adeniran gehört nicht mehr dem Kader des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst an. Dies hat der Verein am Donnerstag bestätigt. Der 22-jährige Außenstürmer ist in die USA gewechselt. Er hat einen bis zum 30. November gültigen