Wolfgang Krüger im November 1991 in Aktion: Beim Landesliga-Derby gegen den TV Hude im Jahr 1990 musste der Delmenhorster verletzungsbedingt zuschauen. Die Erinnerungen daran sind trotzdem noch wach (Archivfoto).

Lampe

Delmenhorst. Am 10. November 1990 lieferten sich die Tischtennis-Landesligisten TTC Delmenhorst und TV Hude ein packendes Derby. Die Delmenhorster Wolfgang Krüger und Richard Könken blicken zurück.

Im Herbst des Jahres 1990 blickte so mancher Tischtennis-Bundesligist neidisch in Richtung Delmenhorst. In der Elite-Klasse waren damals viele Klagen über geringe Zuschauerzahlen zu hören, als eine Partie der Landesliga in der Pestalozzihal