2019 fand das Handball-Kleinfeldturnier des TV Deichhorst zum 50. und bisher letzten Mal statt.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Das beliebte Handball-Kleinfeldturnier des TV Deichhorst fällt aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus – erneut.

Der TV Deichhorst hatte im vergangenen Jahr einen großen Wunsch: „Wir hoffen, dass wir uns alle im nächsten Jahr, am 12./13. Juni 2021, auf unserer schönen Sportanlage an der Kantstraße in Delmenhorst wiedersehen.“ Damals war gerade das Han