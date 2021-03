Timur Cakmak (links) trainiert weiter die erste Mannschaft des KSV Hicretspor Delmenhorst, spielen will er aber nur noch für das zweite Team.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Trainer Timur Cakmak vom KSV Hicretspor Delmenhorst will nach 26 verrückten Jahren nicht mehr in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst spielen. In der zweiten Mannschaft mischt er weiter mit.

Eigentlich wollte Timur Cakmak ja nicht mehr – nicht, weil er es nicht mehr könnte, sondern weil allmählich nun wirklich mal andere dran sind. An einem Sonntagvormittag Ende September war es aber wie so häufig in den vergangenen Jahren: Der