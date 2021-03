Im Sommer soll die Laufbahn im Delmenhorster Stadion saniert werden. Die Stadt bereitet die Ausschreibung der Arbeiten vor.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst will die Arbeiten an der Laufbahn im Delmenhorster Stadion in Kürze ausschreiben. Das Verfahren liegt nach Angaben der Stadt bereits in der Vergabestelle. Der SV Atlas fühlt sich übergangen.

Nun scheint alles ganz schnell zu gehen: Nachdem sich am vergangenen Donnerstag Vertreter der Stadt Delmenhorst mit dem SV Atlas und dem Kreis Delme-Hunte des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes zu einer Videokonferenz zusammengesch