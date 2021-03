Verlässt den Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen: Lennart Feldhus (links).

Daniel Niebuhr

Wildeshausen. Der Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen hat den dritten Weggang aus seinem Kader bekanntgegeben. Die Personalplanung neige sich dem Ende zu, teilte der Verein weiter mit.

Lennart Feldhus wird in der Saison 2021/22 nicht mehr für den Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen auflaufen. Das hat Teammanager Sebastian Pundsack am Donnerstag mitgeteilt. Der 27-jährige Mittelstürmer war in allen sechs Partien zum Ei