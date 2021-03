Die von Jörg Beese trainierten Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst belegen in der Fairnesstabelle den dritten Platz.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben in ihren vier Regionalligaspielen der Saison 2020/21 nur drei Gelbe Karten gesehen.

Jahn-Frauen belegen Platz drei. In der Gruppe A der Regionalliga Nord nehmen die Frauen des TV Jahn den sechsten und damit den drittletzten Rang ein. Besser sieht es in der Fairnesstabelle aus: In dieser Rangliste sind die Delmenhorsterinne