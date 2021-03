Der SV Atlas Delmenhorst (gelbe Trikots) und Teutonia 05 Ottensen hängen in der Luft – wie alle norddeutschen Fußball-Regionalligisten.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Norddeutsche Fußball-Verband ist zuversichtlich, von den Ländern eine Ausnahmegenehmigung für die Regionalliga zu bekommen. Der SV Atlas Delmenhorst hält die Saison trotzdem für nicht mehr zu retten – tatsächlich ist die Terminnot allmählich dramatisch.

Dass am Samstag in Delmenhorst ein wichtiges Fußballspiel stattfindet, kann man sich bei der aktuellen Corona-Lage kaum vorstellen, bis vor kurzem war es aber so geplant. Der Regionalligist SV Atlas sollte den Drittligisten SV Meppen zum Ni