Endlich wieder auf der Laufbahn unterwegs: Sofia Muche beim Freiluft-Auftakt des DTV.

Richard Schmid

Delmenhorst. Zur ersten Trainingseinheit zu Beginn dieser Woche erschienen lediglich drei Sportler. Seit November 2020 hatte es beim DTV keine Übungseinheiten mehr gegeben.

Die Verunsicherung in Zeiten des Corona-Lockdowns ist auch in der Leichtathletik zu spüren. Zu Beginn dieser Woche hatte der Delmenhorster TV zum Freiluft-Trainingsauftakt ins städtische Stadion an der Düsternortstraße geladen. Die Resonanz