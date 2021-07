Seit mehr als 20 Jahren in der Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst aktiv: Timur Cakmak (KSV Hicretspor Delmenhorst).

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Oldenburg-Land/Delmenhorst gehört zu den torreichsten Kreisligen in Niedersachsen und wird auch fairer. Das zeigt eine Analyse der zehn Saisons vor der Corona-Pandemie. Zwei Kenner der Liga analysieren, was hinter der Entwicklung steckt.

Es ist schon lange her, dass Timur Cakmak über die Fußball-Kreisliga reden durfte. Zuletzt hatte der Spielertrainer des KSV Hicretspor am 4. Oktober 2020 Gelegenheit dazu. Der Anlass war wenig erfreulich, denn beim letzten Spiel in der Krei