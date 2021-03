43 Tennismannschaften aus Hude, Delmenhorst und Bookholzberg sollen im Mai in die Sommersaison 2021 starten (Symbolbild).

dpa/Marijan Murat

Delmenhorst. Vereine aus Delmenhorst, Hude und Bookholzberg haben 43 Teams für die Sommersaison 2021 im Tennisverband Niedersachsen-Bremen gemeldet. Das ranghöchste Team sind die Damen 60 des Huder TV.

Die Damen 60 des Huder TV sind nicht nur in ihrem Verein das Team, das in der Sommersaison 2021 in der höchsten Liga antreten wird. Auch die Delmenhorster Vereine Blau-Weiß (sechs Mannschaften), DTC (sieben), DLW (zwei) und der TV Bookholzb