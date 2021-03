C- und B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg können wieder gemeinsam trainieren.

Richard Schmid

Hude/Falkenburg. Die HSG Hude/Falkenburg hat eine Ausnahmegenehmigung für das Training seiner C- und B-Jugend-Handballerinnen erhalten. Sie werden in Gruppen eingeteilt.

Sabine Kalla, Trainerin der C- und B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg, hat selten so viele strahlende Gesichter gesehen: In dieser Woche durften die jungen Spielerinnen, die in der inzwischen abgebrochenen Saison 2020/21 eigen