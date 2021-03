Kader des TV Neerstedt nimmt Formen an

Rückraumspieler Thies Hermann (rechts) ist der erste Neuzugang des Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt für die Saison 2021/22. Darüber freut sich Trainer Andreas Müller.

Gersner/TV Neerstedt

Neerstedt. Ein Rückraumspieler mit Oberliga-Erfahrung ist der erste Neuzugang in der Mannschaft, mit der der TV Neerstedt in die Saison 2021/22 starten wird. Zudem haben vier Aktive, die schon 2019/20 dabei waren, zugesagt, dass sie weiter in TVN-Trikots auflaufen.

Der TV Neerstedt bastelt weiter am Kader für die Saison 2021/22 in der Handball-Verbandsliga. In Thies Hermann wurde jetzt der erste Zugang vorgestellt. Der 19-Jährige, der im linken Rückraum eingesetzt werden soll, wechselt vom Oberligiste