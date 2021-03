Zentrum der Leichtathletik und des Schulsports in der Gemeinde Ganderkesee: das Stadion am Habbrügger Weg.

Daniel Niebuhr

Ganderkesee. Fast ein Jahrhundert ist das Stadion am Habbrügger Weg in Ganderkesee inzwischen alt. Für die Leichtathleten und Schulen der Gemeinde ist es noch immer das sportliche Zentrum – auch wenn König Fußball dort kaum noch zu Gast ist.

Die Grundstückspreise in Ganderkesee sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. 2021 ist es 94 Jahre her, dass die Freie Turnerschaft aus dem Ort den Grundstein für das heutige Stadion am Habbrügger Weg legte, indem sie der Gemeinde da