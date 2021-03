Museumsreife Taktiktafel: Mladen Drijencic, Trainer des Basketball-Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg, hat ein besonderes Coaching Board an Dr. Jutta Moster-Hoss, Leiterin des Horst-Janssen-Museums, übergeben.

Schekelinski/EWE Baskets

Oldenburg. Eine Taktiktafel des Basketball-Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg wird im Horst-Janssen-Museum ausgestellt. Die Zeichnung von Trainer Mladen Drijencic brachte dem Team einen besonderen Heimsieg.

Fünf Ziffern, ein paar Pfeile, wenige gestrichelte und viele durchgezogene Linien: Am 14. Februar 2019 zeichnete Mladen Drijencic diese in der mit 6200 Zuschauern ausverkauften EWE-Arena auf ein so genanntes Coaching Board: eine kleine Tafe