Macht sich Sorgen um den Handball: Jörg Rademacher, Cheftrainer des Handball-Oberligisten HSG Delmenhorst.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Oberligist HSG Delmenhorst hat noch nicht entschieden, ob er an Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen würde. Trainer Jörg Rademacher macht sich Sorgen "um den gesamten Handball".

Während eines Gesprächs, in dem es in erster Linie um den Aufstieg in die 3. Liga und Personalplanungen ging, hat Jörg Rademacher, Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst, die Hauptthemen kurz verlassen. „Ich mache mir Gedanken