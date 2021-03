Die Kunststoffbahn im Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße muss saniert werden – doch um den Termin wird weiter gerungen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Eigentlich soll die Laufbahn im Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße im Sommer endlich saniert werden. Doch Verschiebungen in der Fußball-Saison bringen neue Fragezeichen.

Die Laufbahn im Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße hat zwar schon einige große Athleten tragen dürfen, doch selten bekam sie so viel Aufmerksamkeit wie in den vergangenen fünf Monaten. Dass sie für rund 150.000 Euro saniert werde