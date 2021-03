Was passiert, wenn nichts passiert? Einsamer Nachmittag im Delmenhorster Stadion

Da saß er nun: dk-Redakteur Daniel Niebuhr war am Samstag für 90 Minuten im leeren Stadion – und kam auf allerlei seltsame Gedanken.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Im Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße finden seit Monaten keine Spiele statt, dk-Redakteur Daniel Niebuhr ist trotzdem hingegangen. Zur Fußballzeit am Samstagnachmittag hat er sich allein auf die Tribüne gesetzt – aber dort blieb er nicht. Die Chronologie eines Besuchs am einsamsten Ort der Welt.

Die ehrenwerte Branche der Lokalsportjournalisten gehört zweifellos zu den unterschätzten Opfern der Corona-Pandemie. Kaum eine Spezies wurde im Lockdown derart ungnädig aus ihrem natürlichen Lebensraum vertrieben: Ausgesperrt aus den Halle