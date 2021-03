VfL Stenum hält Saison in der Fußball-Bezirksliga für kaum noch zu retten

Vier Spiele haben (rote Trikots, von links) Bastian Morche, Felix Oetjen und Matthias Gaster mit dem VfL Stenum in der Fußball-Bezirksliga im Herbst absolvieren. Wie viele noch dazukommen, ist ungewiss.

Rolf Tobis

Stenum. Die kleinen Staffeln machen einen Abbruch der Fußball-Bezirksliga momentan noch nicht nötig. Beim VfL Stenum wünscht man sich vom Verband aber eine Konzentration auf die kommende Saison – auch wenn man die aktuelle dafür opfern muss.

Am Mittwoch fühlte man sich am Kirchweg an alte Zeiten erinnert, es war nämlich fast jede freie Fläche mit parkenden Autos belegt. Der VfL Stenum durfte nach den jüngsten Lockerungen erstmals wieder echtes Fußball-Training für alle Spieler