Faustballerinnen des Ahlhorner SV überzeugen in Joggingschuhen

Können derzeit zwar nicht zusammen jubeln, präsentieren sich dennoch in den vergangenen Wochen als starkes Team: die Faustballerinnen des Ahlhorner SV (hier nach dem Einzug ins DM-Finale 2020 in Kellinghusen). Sie gewannen eine Laufchallenge der Bundesliga.

Sönke Spille/DFBL

Ahlhorn. Die Hallensaison 2020/21 der Faustball-Bundesliga der Frauen ist ausgefallen. So gewann der Ahlhorner SV trotzdem einen, natürlich inoffiziellen Titel.

56,3 Kilometer haben acht Erstliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV in der ersten März-Woche in Laufschuhen im Durchschnitt zurücklegt. Das brachte der in ihrer Kernkompetenz erfolgreichsten Frauenmannschaft des vergangenen Jahrzehnts den