SV Werder Bremen darf die Favoritenrolle annehmen

Werder-Trainer Florian Kohfeldt und sein Torwart Jiri Pavlenka wollen sich an diesem Mittwoch bei Arminia Bielefeld ins sichere Tabellenmittelfeld absetzen.

imago images/Revierfoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser,der SV Werder hat in dieser Saison schon einige Spiele bestritten, in denen es darum ging, sich aus der Abstiegszone zu entfernen. Insofern glaube ich nicht, dass die Spieler vor dem Vergleich mit Arminia Bielefeld besonders gro