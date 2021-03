Einer der Nebenplätze des Krandelstadions in Wildeshausen soll einen Kunstrasen bekommen (Archivfoto).

Frederik Böckmann

Wildeshausen. Im Krandelstadion soll ein Kunstrasenplatz entstehen. Matthias Ruhle, Leiter der Fußball-Abteilung des VfL Wildeshausen, beschreibt den Stand der Planung.

Wer es mit den Fußballern des VfL Wildeshausen gut meint, drückt ihnen am 17. März besonders fest die Daumen. Der Grund: An diesem Mittwoch steht ab 18.15 Uhr in der Turnhalle der Wallschule eine Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung