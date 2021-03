Das Mini-Team des TV Neerstedt wird von neuen Trainerinnen betreut (Symbolbild).

Daniel Niebuhr

Neerstedt. Die jüngsten Handballer des TV Neerstedt, die "Ministars" werden künftig von einem Trainerinnen-Duo betreut. Es tritt die Nachfolge von Silke von Seggern an.

Die Handball-Abteilung des TV Neerstedt richtet ihren Blick nach dem Abbruch der Saison 2020/21 nach vorn. Sie unternimmt die ersten Schritte in die kommende Spielzeit. In der werden die „Minis“, also die jüngsten Spielerinnen und Spieler d