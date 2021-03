Hat noch eine Kadererweiterung auf dem Zettel: Kai Stöver, Trainer der Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum um Reena Janssen (Archivfoto).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Kai Stöver, Verbandsliga-Trainer bei den Damen der VG Delmenhorst-Stenum, hofft auf eine Saisonvorbereitung ab Mai. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen, es gibt bereits familiäre Verstärkung für sein Team.

Volleyball ist bekanntlich ein Mannschaftssport, der noch dazu in der Halle gespielt wird. Meistens jedenfalls. Beides ist im Amateurbereich seit Monaten nicht mehr möglich. Was bleibt da noch, wenn die Teams in der Luft hängen und auf eine