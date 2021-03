So denken Konkurrenten der HSG Delmenhorst über den Aufstieg in die 3. Liga

Aufstiegsspiele zur 3. Liga oder Verbleib in der Oberliga? Die Spieler des Handball-Oberligisten HSG Delmenhorst um Mario Reiser (rechts) müssen bald eine Entscheidung treffen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Handball-Oberligisten können zur Saison 2021/22 in die 3. Liga aufsteigen. Das sagen Konkurrenten der HSG Delmenhorst zu dieser Möglichkeit.

„Nein“, „vielleicht“, „ja“ – im Anschluss an die Frage, ob der Aufstieg in die 3. Liga auf ihrer Agenda stehe, haben sich die Antworten von sechs Handball-Oberligisten in alle Richtungen bewegt. Hintergrund dieser Frage ist die vom Deutsch