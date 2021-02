Die Sportjugend des Kreissportbunds Landkreis Oldenburg hat während einer Online-Konferenz ihre Fortbildungsangebote für das Jahr 2021 vorgestellt. Den Auftakt macht die Ausbildung zum Sportassistenten mit Unterstützung des TV Hude (Screenshot).

Tamino Büttner/Sportjugend

Delmenhorst/Landkreis. Die Sportjugend Oldenburg-Land/Delmenhorst blickt zuversichtlich ins Frühjahr. Am 6. April beginnt die erste von fünf Aktion, die der Verband für das Jahr 2021 bereits geplant hat.

Ein Tanzworkshop gibt ein bisschen das Motto vor, mit dem die Sportjugend des Kreissportbunds Landkreis Oldenburg in Richtung Frühjahr "blickt. "The Show must go on" ist der erste Teil des Titels eines Seminars, das die Tanzpädago